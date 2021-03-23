Edin Dzeko yerine Mauro Icardi

İtalyan ekip Roma, Edin Dzeko ile yollarını ayırıyor.

İtalyan gazetesi Corierre dello Sport'un haberine göre Roma, yüksek maliyeti sebebiyle Edin Dzeko'yu takımdan yollama kararı aldı.

Gözü Avrupa kupasında olan Roma, Edin Dzeko yerine Paris Saint Germainli yıldız futbolcu Mauro Icardi'yi düşünüyor.

Daha genç oluşunun fayda sağlayacağını düşünen Roma ekibi, Icardi ile henüz masaya oturmadı.

Edin Dzeko, Roma'da bu sezon oynadığı 27 maçta 10 gol, 2 asist yaptı.