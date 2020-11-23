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Edin Dzeko korona virüsü yendi

İtalya Serie A takımlarından Roma’nın Bosna Hersekli oyuncusu Edin Dzeko, korona virüsü yendiğini açıkladı.

Spor 23.11.2020, 15:42
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Edin Dzeko korona virüsü yendi
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İtalya Serie A takımlarından Roma’nın Bosna Hersekli oyuncusu Edin Dzeko, korona virüsü yendiğini açıkladı.

Roma’nın golcü futbolcusu Dzeko’dan sevindiren haber geldi. Başarılı santrfor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla korona virüsü yendiğini duyurdu. Dzeko, "Nihayet negatif. Takım arkadaşlarımla birlikte antrenman yapmak ve böyle iyi oynamaya devam etmelerine yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum. Haydi Roma" ifadelerine yer verdi.

Edin Dzeko, 6 Kasım Cuma günü test sonucunun pozitif çıktığını belirtmişti.
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