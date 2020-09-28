Eddie Newton’un hedefi kolektif Trabzonspor

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, bordo-mavili takımda bireysel yetenekleri iyi bir noktaya getirip, kolektif takım ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, ‘birinci adam’ olarak ilk deneyimini bordo-mavili takımda yaşıyor. Ocak ayında Hüseyin Çimşir’in ekibinde yardımcı antrenör olarak göreve başlayan İngiliz teknik adam kariyerinde ilk kez teknik adam olarak sorumluluğu bordo-mavili takımda aldı. Uzun yıllar formasını giydiği ve antrenörlük yaptığı Chelsea’da dünyaca ünlü isimlerle çalışan ve birçok şampiyonluk yaşayan Eddie Newton, Hüseyin Çimşir’in yerine çıktığı iki maçta da galip gelerek bir de kupa kaldırdı.

Kollektif bir Trabzonspor çıkarmayı hedefliyor

Teknik adam olarak başarıya aç olan Newton, bordo-mavili takımda yeni bir oyun anlayışı ortaya koyarak kendini kanıtlamaya çalışıyor. İngiltere Premier Lig’de edindiği tecrübeleri bordo-mavili takıma aktarmaya çalışan 48 yaşındaki teknik adam oyuncularıyla kurduğu iletişim ve yaklaşımla onları daha yakından tanıyarak var olan yeteneklerini ve takıma verebilecekleri katkıyı ön plana çıkarmaya çalışıyor. Takımda yer alan oyuncuların bireysel yeteneklerini iyi bir noktaya getirip kolektif Trabzonspor’u ortaya çıkarmak istiyor.

Süper Lig’de sezona Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan bordo-mavililer, Denizlispor deplasmanında ise rakibiyle golsüz berabere kalırken, sahasında oynadığı Yeni Malatyaspor maçını ise 3-1 kazandı. Takıma oynatmak istediği sistemle ilgili olarak eleştirilen ve köklü bir değişime gitmenin sancılarını yaşayan Newton, topa daha çok sahip olan, daha çok pas yapan ve sonuca giden bir takım ortaya çıkartarak oynadığı futbolla keyif veren Trabzonspor hedefliyor.

Newton, mimar gibi çalışıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, bordo-mavili takımın başında bu sezon çıktığı 3 maçta yüzde 8.3 pas ortalaması ile oynarken, söz konusu maçlarda ise maç başına 380 kez başarılı pas yaptı. Geçtiğimiz sezona oranla daha çok topa sahip bir görüntü sergileyen bordo-mavililerde, İngiliz çalıştırıcı tecrübeli ve genç isimleri bir araya getirmeye çalıştı. Sorun çıkaran değil, sorunların üstesinde gelebilecek karaktere sahip oyuncuların takıma katılmasına özen gösteren Newton, takım içindeki bağları daha güçlü hale getirmek için gayret sarf ediyor.

Müslüman olan 48 yaşındaki teknik adam, futbolcular arasında iyi bir köprü oluşturmuş durumda. Özellikle aynı ülkeden ve coğrafyadan olan yabancı oyuncuların Trabzon’da yakaladıkları aile ortamıyla birlikte şehre uyum sağlamalarıyla sıcak bir dostluk ortamı kurulurken, yeni gelen isimler ise bu ortama kısa sürede uyum sağlamaya çalışıyor.