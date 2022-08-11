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Edanur Tulum Eskişehir’i gururlandırdı

Eskişehirli milli atlet Edanur Tulum başta olmak üzere Oğuzhan Kaya, Sinan Ören ve Büşra Yıldırım’dan oluşan Türk Milli Karışık Bayrak Takımı; 5.İslami Dayanışma Oyunları’nda 3.22.90 saliselik derece ile bronz madalyanın sahibi oldular.

Spor 11.08.2022, 22:30
Edanur Tulum Eskişehir’i gururlandırdı

Eskişehirli milli atlet Edanur Tulum başta olmak üzere Oğuzhan Kaya, Sinan Ören ve Büşra Yıldırım’dan oluşan Türk Milli Karışık Bayrak Takımı; 5.İslami Dayanışma Oyunları’nda 3.22.90 saliselik derece ile bronz madalyanın sahibi oldular.

Konya’da düzenlenen 5.İslami Dayanışma Oyunları’nda, aralarında Eskişehirli milli atlet Edanur Tulum’un da olduğu Türk Milli Karışık Bayrak Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu. Oğuzhan Kaya, Sinan Ören, Büşra Yıldırım ve Edanur Tulum’dan oluşan milli ekip, 4x400 metre mesafeyi 3.22.90 saliselik derece ile tamamlayarak; pistten bronz madalya ile ayrıldılar.

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