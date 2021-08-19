banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı
Nusret hakkında olay iddialar! 5 çalışanı dava açtı
Nusret hakkında olay iddialar! 5 çalışanı dava açtı
Protein tozunda yatan tehlike!
Protein tozunda yatan tehlike!
Bitcoin'de işler tersine döndü!
Bitcoin'de işler tersine döndü!

Eda Erdem’in resmi stadın yanında

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem’in resmi, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın yanında yer aldı.

Spor 19.08.2021, 11:53
Eda Erdem’in resmi stadın yanında

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem’in resmi, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın yanında yer aldı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı ve aynı zamanda efsane ismi Eda Erdem’in grafiti resmi Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın yanında yer aldı. ÜNİFEB Mezunlar Derneği tarafından yapılan resimde Erdem’in klasikleşmiş olan sevinç pozu resmedilirken, birçok taraftarın da dikkatini çekti.

Yorumlar (0)
31°
açık