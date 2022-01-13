Eda Erdem Dündar, FIVB'nin "2021 yılının en iyi 12 kadın voleybolcusu" listesinde yer aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımın ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, müthiş geçirdiği 2021 yılını değerli bir ödülle taçlandırdı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu, Eda Erdem'i 2021'in en iyi 12 oyuncusundan biri olarak seçti.

FIVB Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyat Oyunları gibi geçen yılın önemli organizasyonları dikkate alınarak hazırlanan listede, başarılı oyuncumuz 11'inci sırada kendine yer buldu.

9, 10, 11 ve 12'nci sıraların açıklandığı listede, Vakıfbank'ın İsveçli oyuncusu Isabella Haak da 12'nci sırada yer aldı.

Eda Erdem Dündar, A Milli Takım formasıyla mücadele ettiği Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştı. Milli yıldızımız, bu iki organizasyonda da "Rüya Takım"a seçilmişti.