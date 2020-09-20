Son Dakika
Eda Çetin’den spora destek
TASARIMCI EDA ÇETİN, OLİMPİYAT KONULU YENİ TASARIMLARIYLA SPORA DA BÜYÜK DESTEK VERECEK. ÇETİN, ELDE EDECEĞİ GELİRLE İMKANI OLMAYAN KIZ ÇOCUKLARININ SPOR YAPMASINA DESTEK VERECEK.
Spor 20.09.2020, 17:32
2
Tasarımcı Eda Çetin, olimpiyat konulu yeni tasarımlarıyla spora da büyük destek verecek. Çetin, elde edeceği gelirle imkanı olmayan kız çocuklarının spor yapmasına destek verecek.
Yaptığı mücevher tasarımlarıyla Türkiye ve Avrupa’da önemli bir yer edinen tasarımcı Eda Çetin, yeni yapacağı tasarımlarda olimpiyatları konu alacak. Güreş, halter, atletizm, yüzme gibi olimpiyatlarda mücadele edilen spor dallarına dikkat çekerek yapacağı tasarımların satışından elde edilecek gelirle de önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atmayı planlayan Eda Çetin, özellikle Anadolu’da imkanı olmayan kız çocuklarının spor yapabilmesi için harekete geçecek.
21°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Eylül 2020
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:43
|Öğle
|13:03
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:12
|Yatsı
|20:33
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|2
|6
|2. Göztepe
|2
|4
|3. Beşiktaş
|2
|4
|4. Antalyaspor
|2
|4
|5. Karagümrük
|1
|3
|6. Kasımpaşa
|2
|3
|7. Galatasaray
|1
|3
|8. Hatayspor
|1
|3
|9. Sivasspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Fenerbahçe
|1
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Trabzonspor
|2
|1
|15. Gençlerbirliği
|2
|1
|16. Malatyaspor
|2
|1
|17. Denizlispor
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|2
|0
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Gaziantep FK
|1
|0
|21. Başakşehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Adanaspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Balıkesirspor
|2
|3
|6. Ümraniye
|1
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|13. Altay
|2
|1
|14. Samsunspor
|1
|1
|15. Eskişehirspor
|2
|1
|16. Boluspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Crystal Palace
|2
|6
|4. Leicester City
|1
|3
|5. Tottenham
|2
|3
|6. Chelsea
|1
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Liverpool
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Newcastle
|2
|3
|12. Aston Villa
|0
|0
|13. Burnley
|0
|0
|14. Man City
|0
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. Sheffield United
|1
|0
|17. West Ham
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|4
|2. Celta de Vigo
|2
|4
|3. Granada
|1
|3
|4. Valencia
|2
|3
|5. Osasuna
|2
|3
|6. Getafe
|1
|3
|7. Real Betis
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|1
|1
|10. Real Valladolid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Atletico Madrid
|0
|0
|14. Barcelona
|0
|0
|15. Elche
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Deportivo Alaves
|1
|0
|19. Levante
|1
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0