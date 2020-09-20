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Eda Çetin’den spora destek

TASARIMCI EDA ÇETİN, OLİMPİYAT KONULU YENİ TASARIMLARIYLA SPORA DA BÜYÜK DESTEK VERECEK. ÇETİN, ELDE EDECEĞİ GELİRLE İMKANI OLMAYAN KIZ ÇOCUKLARININ SPOR YAPMASINA DESTEK VERECEK.

Spor 20.09.2020, 17:32
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Eda Çetin’den spora destek

Tasarımcı Eda Çetin, olimpiyat konulu yeni tasarımlarıyla spora da büyük destek verecek. Çetin, elde edeceği gelirle imkanı olmayan kız çocuklarının spor yapmasına destek verecek.

Yaptığı mücevher tasarımlarıyla Türkiye ve Avrupa’da önemli bir yer edinen tasarımcı Eda Çetin, yeni yapacağı tasarımlarda olimpiyatları konu alacak. Güreş, halter, atletizm, yüzme gibi olimpiyatlarda mücadele edilen spor dallarına dikkat çekerek yapacağı tasarımların satışından elde edilecek gelirle de önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atmayı planlayan Eda Çetin, özellikle Anadolu’da imkanı olmayan kız çocuklarının spor yapabilmesi için harekete geçecek.

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