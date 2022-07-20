Eczacıbaşı’nın başarılı oyuncuları Milletler Ligi’ne damga vurdu

Kadın voleybolunun en prestijli organizasyonlarından olan ve bu sene Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Finalleri’ne Eczacıbaşı’nın başarılı voleybolcuları damga vurdu.

Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’ni dördüncü olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı’na 5 oyuncu gönderen Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün sporcuları başarılı performansları ile takdir topladı. Hande Baladın rakibin dinamiğini bozan etkili smaçları ve oyun içerisindeki hırslı performansıyla 140 sayı (121 hücum, 13 blok, 6 servis) toplarken, turnuvanın yükselen yıldızı Saliha Şahin; 60 sayı (49 hücum, 7 blok, 4 servis), sahaya her girdiğinde takıma önemli katkıda bulunan genç yetenek Elif Şahin; 3 sayı (1 hücum, 1 blok, 1 servis) çalışma disiplini ve tecrübesiyle takıma pozitif enerji sağlayan Beyza Arıcı; 3 sayı (1 hücum, 1 blok, 1 servis) ile turnuvayı tamamlarken, Filenin Sultanları’nın başarılı liberosu Simge Aköz ise yüzde 54.55 başarı yüzdesi ile takımın en iyilerinden birisi oldu.

Milletler Ligi’nin ardından Filenin Sultanları gözünü 23 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında oynanacak olan Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’na dikti.