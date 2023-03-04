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İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta: "Mutabakatta karar alma konusunda son toplantıda yapılan hata düzeltilirse kapı açık. Kararlar mutabakatla açıklanacak."
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gerçekleştirilen toplantıların ardından parti genel merkezi ek binasından ayrıldı.
İYİ Parti Genel Başkanvekili Dervişoğlu, Meral Akşener’in 6 Mart’taki toplantıya katılmayacağını açıkladı.
Eczacıbaşı’dan ezici galibiyet
Misli.com Sultanlar Ligi 18. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı, deplasmanda VakıfBank’ı 21-25, 26-28, 21-25 setlerle yenerek 3-0 galip ayrıldı.
Spor 04.03.2023, 16:57
Misli.com Sultanlar Ligi 18. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı, deplasmanda VakıfBank’ı 21-25, 26-28, 21-25 setlerle yenerek 3-0 galip ayrıldı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim
VakıfBank: Buket, Gabi, Zehra, Egonu, Bajema, Kübra, Ayça (L), Carutasu, Cansu, Bahar, Derya, Ogbogu.
Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Ognjenovic, Voronkova, Yasemin, Boskovic, Hande, Simge (L), Yaprak, Elif, Saliha.
Setler: 21-25, 26-28, 21-25
Süre: 81 dakika (24, 31, 26)