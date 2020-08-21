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Eczacıbaşı VitrA’nın, Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEK OLAN ECZACIBAŞI VİTRA'NIN RAKİPLERİ BELLİ OLDU. LÜKSEMBURG'DA GERÇEKLEŞEN KURA ÇEKİMİNDE ECZACIBAŞI VİTRA, LOKOMOTİV KALİNİNGRAD REGİON VE LP SALO İLE EŞLEŞTİ. GRUPTAKİ DÖRDÜNCÜ TAKIM, ÖN ELEMELERDEN GELECEK.
Spor 21.08.2020, 15:08
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CEV Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Eczacıbaşı VitrA’nın rakipleri belli oldu. Lüksemburg’da gerçekleşen kura çekiminde Eczacıbaşı VitrA, Lokomotiv Kaliningrad Region ve LP Salo ile eşleşti. Gruptaki dördüncü takım, ön elemelerden gelecek.
Türkiye’yi CEV Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Eczacıbaşı VitrA’nın rakipleri, Lüksemburg’da çekilen kurayla belli oldu. Her biri 4 takımlı olmak üzere 5 grubun oluşturduğu CEV Şampiyonlar Ligi’ne seri başı olarak katılan Eczacıbaşı VitrA, Rusya’dan Lokomotiv Kaliningrad Region ve Finlandiya’dan LP Salo ile eşleşti. D Grubu’nda mücadele edecek olan turuncu-beyazlıların son rakibi ise ön eleme turundan gelecek. Eczacıbaşı VitrA ilk maçına 10-12 Kasım’da İstanbul’da oynayacak.
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