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Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank'ı devirerek kupanın sahibi oldu

Voleybolda Eczacıbaşı VitrA, Vakıfbank'ı 3-2 yenerek Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

Spor 09.09.2020, 21:42
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Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank'ı devirerek kupanın sahibi oldu
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