banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
Navalny'nin durumu ağırlaştı! Hastaneye sevk ediliyor
Navalny'nin durumu ağırlaştı! Hastaneye sevk ediliyor
12 Eylül komutanlarından Necdet Üruğ 100 yaşında hayatını kaybetti
12 Eylül komutanlarından Necdet Üruğ 100 yaşında hayatını kaybetti
Ahmet Şık TİP'e katıldı
Ahmet Şık TİP'e katıldı

Eczacıbaşı VitrA, üç oyuncusuna veda etti

2020-2021 sezonunun bitiminin ardından Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Melis Durul, Chiaka Ogbogu ve Sladjana Mirkovic ile yollarını ayırdı.

Spor 19.04.2021, 12:31
1
Eczacıbaşı VitrA, üç oyuncusuna veda etti

2020-2021 sezonunun bitiminin ardından Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Melis Durul, Chiaka Ogbogu ve Sladjana Mirkovic ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “İyisiyle kötüsüyle bir sezonu daha geride bıraktık. Yeni sezon öncesi kadromuzdaki değişiklikleri yapmaya başladık. Melis, Chiaka ve Sladjana’ya takımımıza verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” denildi.

Pasör çaprazı Melis 2019-2020, orta oyuncu Ogbogu ve pasör Mirkovic ise 2020-2021 sezonunda turuncu-beyazlı takıma dahil olmuştu.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
12°
hafif yağmur