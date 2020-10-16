banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Miras Vasiyeti Açıklandı...
Miras Vasiyeti Açıklandı...
Fazıl Say'dan, Serenad Bağcan'lı yeni albüm: 'Yeni Şarkılar'
Fazıl Say'dan, Serenad Bağcan'lı yeni albüm: 'Yeni Şarkılar'
Yeşil çay kanser önleyici moleküllere sahip olabilir
Yeşil çay kanser önleyici moleküllere sahip olabilir
Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor
Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor

Eczacıbaşı VitrA, THY’yi konuk ediyor

SULTANLAR LİGİ 10. HAFTA MÜCADELESİNDE ECZACIBAŞI VİTRA İLE TÜRK HAVA YOLLARI KARŞI KARŞIYA GELECEK. HAFTAYA AYDIN GALİBİYETİYLE BAŞLAYAN TURUNCU-BEYAZLILAR, EVİNDE DE YENİ BİR GALİBİYET PEŞİNDE.

Spor 16.10.2020, 15:21
2
Eczacıbaşı VitrA, THY’yi konuk ediyor

Sultanlar Ligi 10. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA ile Türk Hava Yolları karşı karşıya gelecek. Haftaya Aydın galibiyetiyle başlayan turuncu-beyazlılar, evinde de yeni bir galibiyet peşinde.

Eczacıbaşı VitrA, Sultanlar Ligi’nin 10. haftasında Türk Hava Yolları ile oynayacak. Bu müsabaka için heyecanlı olduklarını söyleyen Amerikalı smaçör Jordan Thompson, “Yetenekli oyunculardan oluşan, güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Eğlenceli bir çekişme olacağını düşünüyorum. Umarım en iyi oyunumuzu sergileriz” sözleriyle görüşlerini aktardı.

Eczacıbaşı VitrA - THY karşılaşması 17 Ekim Cumartesi günü saat 18:30’da, Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Ekim 2020
İmsak 05:45
Güneş 07:10
Öğle 12:55
İkindi 15:58
Akşam 18:30
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2