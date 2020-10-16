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Eczacıbaşı VitrA, THY’yi konuk ediyor
SULTANLAR LİGİ 10. HAFTA MÜCADELESİNDE ECZACIBAŞI VİTRA İLE TÜRK HAVA YOLLARI KARŞI KARŞIYA GELECEK. HAFTAYA AYDIN GALİBİYETİYLE BAŞLAYAN TURUNCU-BEYAZLILAR, EVİNDE DE YENİ BİR GALİBİYET PEŞİNDE.
Spor 16.10.2020, 15:21
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Sultanlar Ligi 10. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA ile Türk Hava Yolları karşı karşıya gelecek. Haftaya Aydın galibiyetiyle başlayan turuncu-beyazlılar, evinde de yeni bir galibiyet peşinde.
Eczacıbaşı VitrA, Sultanlar Ligi’nin 10. haftasında Türk Hava Yolları ile oynayacak. Bu müsabaka için heyecanlı olduklarını söyleyen Amerikalı smaçör Jordan Thompson, “Yetenekli oyunculardan oluşan, güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Eğlenceli bir çekişme olacağını düşünüyorum. Umarım en iyi oyunumuzu sergileriz” sözleriyle görüşlerini aktardı.
Eczacıbaşı VitrA - THY karşılaşması 17 Ekim Cumartesi günü saat 18:30’da, Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak.
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