banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
Yargıtay'dan başörtüsü kararı!
Yargıtay'dan başörtüsü kararı!
Cihangir sapığı yakalandı!
Cihangir sapığı yakalandı!
Dünyada aşı adaletsizliği büyüyor!
Dünyada aşı adaletsizliği büyüyor!

Eczacıbaşı VitrA, THY’ye mağlup oldu

Misli.com Sultanlar Ligi play-off 3.lük/4.lük ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, THY’ye 3-1 mağlup oldu. Serinin ikinci karşılaşması 14 Nisan Çarşamba günü saat 15.00’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Spor 11.04.2021, 20:13
7
Eczacıbaşı VitrA, THY’ye mağlup oldu

Misli.com Sultanlar Ligi play-off 3.lük/4.lük ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, THY’ye 3-1 mağlup oldu. Serinin ikinci karşılaşması 14 Nisan Çarşamba günü saat 15.00’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener

THY: Şeyma, Büşra, Carlini, Kingdon, Aslı, Ebrar, Berin (L), Ada, Merve, Polen, Nursevil, Santana

Eczacıbaşı VitrA: Yasemin, Boskovic, Saliha, Beyza, Mirkovic, Hande, Simge (L), Fatma, Elif, Thompson

Setler: 3-1 (25-20, 26-24, 19-25, 25-21)

Süre: 121 dakika (30, 32, 29, 30)
banner473
Yorumlar (0)
banner470
açık