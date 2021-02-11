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İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde hortum çıktığı, 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Öte yandan bölgede araçların zarar gördüğü, aydınlatma direklerinin ve bir inşaat vincinin devrildiği öğrenildi. Bölgede teknelerde de zararın olduğu ifade edildi
Eczacıbaşı VitrA, kupada yarı finalde
AXA Sigorta Kupa Voley Çeyrek Final mücadelesinde Türk Hava Yolları ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve adını son dört takım arasına yazdırdı. Eczacıbaşı VitrA yarı finalde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.
Spor 11.02.2021, 23:06
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AXA Sigorta Kupa Voley Çeyrek Final mücadelesinde Türk Hava Yolları ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve adını son dört takım arasına yazdırdı. Eczacıbaşı VitrA yarı finalde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.
Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu
Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Topal
Eczacıbaşı VitrA: Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Beyza, Elif, Simge (L), Fatma, Saliha, Mirkovic, Yasemin
THY: Carlini, Kingdon, Büşra, Ebrar, Santana, Aslı, Berin (L), Merve, Şeyma, Ada, Nursevil, Özge Nur, Polen
Setler: 3-2 (23-25, 25-18, 25-15, 23-25, 16-14)Süre: 136 dakika (31,26,26,31,22)