Eczacıbaşı VitrA, kupada yarı finalde

AXA Sigorta Kupa Voley Çeyrek Final mücadelesinde Türk Hava Yolları ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve adını son dört takım arasına yazdırdı. Eczacıbaşı VitrA yarı finalde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Topal

Eczacıbaşı VitrA: Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Beyza, Elif, Simge (L), Fatma, Saliha, Mirkovic, Yasemin

THY: Carlini, Kingdon, Büşra, Ebrar, Santana, Aslı, Berin (L), Merve, Şeyma, Ada, Nursevil, Özge Nur, Polen

Setler: 3-2 (23-25, 25-18, 25-15, 23-25, 16-14)

Süre: 136 dakika (31,26,26,31,22)