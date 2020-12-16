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Eczacıbaşı VitrA, Karayolları deplasmanına gidiyor
Misli.com Sultanlar Ligi 23. hafta karşılaşmasında Karayolları’na konuk olacak olan Eczacıbaşı VitrA, günü tek idmanla tamamlayarak Ankara’ya doğru yola çıkacak.
Spor 16.12.2020, 12:11
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Misli.com Sultanlar Ligi 23. hafta karşılaşmasında Karayolları’na konuk olacak olan Eczacıbaşı VitrA, günü tek idmanla tamamlayarak Ankara’ya doğru yola çıkacak.Şampiyonlar Ligi’nde 3’te 3 yapan ve sonrasında ligde karşılaştığı Çan Gençlik Kale Spor’u set vermeden geçen turuncu-beyazlılar, yoğun antrenman ve maç temposuna hız kesmeden devam etti. Zorlu mücadelelerden galibiyetle çıktıklarını söyleyen genç orta oyuncu Yasemin Güveli, "Çok yorucu ama bir o kadar da heyecanlı bir haftayı geride bıraktık. Şu an tamamen lige konsantre olmuş durumdayız. Ankara yolculuğumuzdan da galibiyetle döneceğimize inanıyorum" sözleriyle görüşlerini aktardı. Karayolları-Eczacıbaşı VitrA mücadelesi 17 Aralık Perşembe günü, saat 13.00’da, TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynanacak.
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