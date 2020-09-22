Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımının forma partneri Sportive oldu

17’si arka arkaya olmak üzere toplamda 28 Türkiye Şampiyonluğu, 2 Dünya Kulüpler Kupası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupa Galipler Kupası, CEV Kupası, 9 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa sahibi Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı’nın 2020-2021 sezonu formaları ve lisanslı ürünleri Sportive tarafından üretildi.

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı’nın yeni yeni forma ve spor giyim partneri Sportive A.Ş.’nin Genel Müdürü Zeynep Selgur “öncelikle bir kadın olarak, 28 kez Türkiye şampiyonu olmuş, Avrupa Kupaları'nda dokuz kez final oynamış ve 1999'da Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı kazanarak Türkiye'ye voleybolda ilk kupayı getiren takım olan Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı’nın 2020-2021 sezonununda forma ve lisanslı ürün partneri olmaktan büyük gurur duyuyorum. Kızlarımıza ilham veren, voleybol tutkusunun oluşması için büyük gayret gösteren Eczacıbaşı VitrA ile partner olmak tüm Sportive ailesi için büyük bir mutluluk. Sportive olarak ana misyonumuz; tüm spor branşlarını ve başarısına inandığımız bireysel sporcuları desteklemek, yeni nesilde başarılı sporcular yetiştirilmesine katkı sağlamak ve her yaştan insana sporu sevdirmek. Bu kapsamda başta basketbol, futbol, voleybol ve yüzme olmak üzere Türkiye genelinde 300’ün üzerinde spor kulübüyle çalışıyoruz. Performans artırıcı ve nefes alma özelliğine sahip Sportive markalı dryfit formalarımızın Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı’na uğur getirmesini dilerim” dedi.