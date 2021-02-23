Eczacıbaşı VitrA, çeyrek final için İtalya’da

Eczacıbaşı VitrA, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İtalya’nın Unet e-work Busto Arsizio ekibiyle karşılaşacak.

2021 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final etabında İtalya’nın Unet e-work Busto Arsizio takımıyla eşleşen Eczacıbaşı VitrA, günün erken saatlerinde yola çıkarak İtalya’ya gitti. D Grubu’nu namağlup lider tamamlayarak çeyrek finale yükselen turuncu-beyazlılar, rakibi karşısında yarı finale çıkma mücadelesi verecek.

İtalya’da antrenmanlarını sürdüreceklerini söyleyen Eczacıbaşı VitrA’nın kaptanlarından Simge Aköz, “Yoğun bir maç programı takip ediyoruz ve hedeflerimize ulaşmak için hiç durmadan çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi sezonun en önemli turnuvalarından birisi. Avrupa’nın güçlü takımlarının yer aldığı bu organizasyonda herkesin hedefi kupayı kazanmak. Çeyrek finaldeki rakibimiz Busto Arsizio, yetenekli ve tecrübeli isimleri kadrosunda barındıran bir takım. Çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Deplasmandaki maçta galip gelerek avantajı elimizde tutmak istiyoruz” cümlelerini kullandı.

Unet e-work Busto Arsizio ile Eczacıbaşı VitrA’nın karşı karşıya geleceği mücadele 25 Şubat Perşembe günü, saat TSİ 20.00’de Palayamamay Spor Salonu’nda oynanacak.