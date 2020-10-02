Eczacıbaşı VitrA, Çanakkale yolcusu
ECZACIBAŞI VİTRA, MİSLİ.COM SULTANLAR LİGİ 7. HAFTASINDA YARIN SAAT 14.00'DE DEPLASMANDA ÇANAKKALE EKİBİ ÇAN GENÇLİK KALE SPOR İLE KARŞILAŞACAK.
Eczacıbaşı VitrA, Misli.com Sultanlar Ligi 7. haftasında yarın saat 14.00’de deplasmanda Çanakkale ekibi Çan Gençlik Kale Spor ile karşılaşacak.
Sultanlar Ligi 7. haftasında Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Çan Gençlik Kale Spor deplasmanına gidiyor. İstanbul’daki antrenmanlarını tamamlayan ekip, bugün yola çıkacak. Karşılaşma öncesi görüşlerini aktaran turuncu-beyazlıların pasör çaprazı Melis Durul, "Bu hafta ligdeki diğer takımlar gibi iyi oynayan ve mücadeleci bir takım olan Çan ile oynayacağız. Genel olarak çabuk oynayan bir takım. Gerekli hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umarım güzel bir galibiyetle evimize döneriz" dedi.
Çan Gençlik Kale Spor - Eczacıbaşı VitrA karşılaşması, yarın saat 14.00’de Çan Şehit H. İbrahim Eriç Spor Salonu’nda oynanacak. Mücadelede korona virüs önlemleri kapsamında seyircilere kapalı olacak.
|İmsak
|05:30
|Güneş
|06:55
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:15
|Akşam
|18:52
|Yatsı
|20:11
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Getafe
|3
|7
|2. Valencia
|4
|7
|3. Real Madrid
|3
|7
|4. Villarreal
|4
|7
|5. Barcelona
|2
|6
|6. Sevilla
|2
|6
|7. Real Betis
|4
|6
|8. Cádiz
|4
|6
|9. Granada
|3
|6
|10. Real Sociedad
|4
|5
|11. Celta de Vigo
|4
|5
|12. Atletico Madrid
|2
|4
|13. Levante
|3
|3
|14. Osasuna
|3
|3
|15. Athletic Bilbao
|3
|3
|16. Huesca
|4
|3
|17. Elche
|2
|3
|18. Real Valladolid
|4
|2
|19. Eibar
|4
|1
|20. Deportivo Alaves
|4
|1