Eczacıbaşı VitrA, Bursa’ya gidiyor

Eczacıbaşı VitrA, Misli.com Sultanlar Ligi beşinci haftasında Nilüfer Belediyespor’a konuk olacak.

2020-2021 sezonuna kupayla başlayarak hızlı bir giriş yapan Eczacıbaşı VitrA, cumartesi günü Nilüfer Belediyespor deplasmanında sahaya çıkacak. İstanbul’daki antrenmanlarını tamamlayarak Bursa’ya doğru yola çıkan turuncu beyazlılar, hazırlıklarına burada devam edecek.

Haftayı iki galibiyetle kapatmak istediklerini söyleyen milli smaçör Hande Baladın, “Maç oynadıkça takım oyunumuzu daha da güçlendirmeye başladık. Yoğun antrenmanlar yapıyoruz. Nilüfer Belediyesi şu ana kadar hiç maç kaybetmedi. Çekişmeli bir mücadele olacak, deplasmandan üç puanla dönmek istiyoruz” sözleriyle görüşlerini aktardı.

Nilüfer Belediyespor - Eczacıbaşı VitrA karşılaşması, 26 Eylül Cumartesi günü saat 19.30, Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanacak.