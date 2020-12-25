Eczacıbaşı VitrA, Başkent’te galip

Sultanlar Ligi’nin erteleme maçında deplasmanda İlbank ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Misli.com Sultanlar Ligi’nde erteleme maçına çıkan Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Ankara temsilcisi İlbank’ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Eczacıbaşı, kısa sürede Yasemin’in etkili servisleriyle farkı açtı ve 12-3 ile teknik molaya önde girdi. Kaptan Boskovic ve Saliha’nın ataklarıyla seti 25-14 bitiren turuncu beyazlılar, bu sette toplam 3 blok sayısı ile oynadı.

İkinci sete İlbank takımı daha kontrollü başladı. Fakat Eczacıbaşı VitrA teknik mola sonrası dengeyi lehine çevirerek seti 25-22 kazandı. Milli oyuncu Hande Baladın, hücumlarıyla setin dikkat çeken ismi oldu.

Üçüncü sette skordaki dengeyi bozan tekrardan kaptan Boskovic’in ataklarıydı. Teknik molaya 12-8 önde giren konuk ekip, sonrasında da rakibine şans tanımayarak maçı set vermeden sonlandırdı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 18 sayıyla Tijana Boskovic olurken, Saliha 11 ve Hande 10 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Eczacıbaşı VitrA, ikinci erteleme maçında 27 Aralık Pazar günü saat 1800’de Beşiktaş’ı konuk edecek.

Maç sonu yorumlar

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı Marco Motta, iyi servis atarak maç boyunca kontrolü ellerinde tuttuklarını söylerken, bu galibiyetten dolayı takımını da tebrik etti.

Eczacıbaşı Genel Menajeri Nalan Ural ise, “Yılbaşından önceki erteleme maçlarımızdan birini tamamladık. Takımımızda sakatlıklar var, bu dönemin sakatlıkların iyileşmesi için önemli olacağını düşünüyoruz. Üst üste oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçları sonrası, fiziksel olarak hazır olmadığımız bir dönemde Amerikalı oyuncularımızda, Chiaka’nın dizinde ve Jordan’ın omzunda bazı sakatlıklar oluştu. Bu nedenle diğer oyuncularımızla maçlarımıza devam ediyoruz, yeterli kadromuz da mevcut" dedi.

Başarılı voleybolcu Sladjana Mirkovic da duygularını şu sözlerle aktardı:

“Sezon başından beri oyunumuza odaklanarak motivasyonumuzu hep yüksek tutmaya çalıştık. Erteleme maçlarımıza devam edeceğiz, Beşiktaş maçımızın ardından kısa bir yeni yıl aramız olacak. 2020’nin son deplasmanında galip gelmek bizim için önemliydi, arkadaşlarımı tebrik ediyorum.”