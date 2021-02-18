Eczacıbaşı VitrA, Aksaray deplasmanında

Misli.com Sultanlar Ligi 29. hafta açılış mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, yarın Aksaray temsilcisi Kuzeyboru’ya konuk olacak.

Ligin 29. haftasında Kuzeyboru deplasmanında boy gösterecek olan Eczacıbaşı VitrA, günü tek idmanla tamamlayarak yola Aksaray deplasmanı için yola çıktı. Karşılaşmayla ilgili görüşlerini aktaran genç smaçör Saliha Şahin, ligde 2 maçlarının kaldığına dikkat çekerek, "Kuzeyboru maçını da kayıpsız geçmek istiyoruz. Sonrasında Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali için hazırlıklarımıza başlayacağız. Yoğun programımız var ama motive olmuş bir şekilde antrenmanlarımızı yapıyoruz ve maçlara çıkıyoruz. Play-Offları heyecanla bekliyorum" dedi.

Kuzeyboru-Eczacıbaşı VitrA karşılaşması, 19 Şubat Cuma günü, saat 14:00’da Aksaray Spor Salonu’nda oynanacak.