Eczacıbaşı, Thompson ile yolları ayırdı

Eczacıbaşı Dynavit, ABD’li voleybolcu Jordan Thompson yollarını ayırdığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Eczacıbaşı Voleybol Takımı’na katılan Amerikalı oyuncu Jordan Thompson, kulübüyle karşılıklı anlaşarak turuncu-beyazlı formaya veda etti. Eczacıbaşı Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Jordan’a, formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.