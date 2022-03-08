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Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı: “80. yılımızda 80. kupayı hedefliyoruz”

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, takımın 80. yılında 80. kupayı hedeflediklerini söyledi.

Spor 08.03.2022, 12:54
Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı: “80. yılımızda 80. kupayı hedefliyoruz”

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, takımın 80. yılında 80. kupayı hedeflediklerini söyledi.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı yeni bir kupanın daha eşiğine geldi. Bu yıl 80. kuruluş yıldönümünü kutlayan Eczacıbaşı, CEV Kupası’nı müzesine taşımak için gün sayıyor. İlk maçı Alman Stuttgart takımı ile 15 Mart’ta Altunizade’deki Burhan Felek Salonu’nda oynayacak olan turuncu-beyazlılar, rövanş maçına 22 Mart’ta Almanya’da çıkacak. Eczacıbaşı Dynavit Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, D-Smart’ta Faik Gürses’in sunduğu Haftanın Konuğu programında açıklamalarda bulundu. Voleybolseverleri her iki maça da davet eden Eczacıbaşı, CEV Kupası’nı kazanmaya yakın tarafın kendileri olduğunu ifade ederek, “Yeni bir kupanın arefesindeyiz. Bu bitecek, sonra yenisine odaklanacağız. Bizde hedefler bitmez" dedi.

"Ülke voleybolu ve Milli Takım kazandı"

Kulübün 80 yıllık bir geçmişi olduğunu vurgulayan Faruk Eczacıbaşı, "Holding’in ileri gelenlerinden Şakir Eczacıbaşı’nın takım sporlarına önem verelim diyerek kurulan erkek basketbol, kadın voleybol ve masa tenisi branşlarında büyük başarılar elde ettik. Kadınlarda Dünya ve Avrupa’da kendimizi ilk beşte görüyoruz. Elbette başarımızın sırrı altyapıya verdiğimiz önem sayesinde büyüyor. Sanıyorum kuruluşumuz şimdi bize rakip olan kulüplerin de iştahını arttırmış olacak ki, onlarda yarışa dahil oldular. Bunun sonucunda ülke voleybolu ve dolayısıyla Milli Takım kazandı” diye konuştu.

“Ne güzel sözdür Atatürk’ün kızları”

Faruk Eczacıbaşı, geçmişte kazanılan bir başarı sonrası atılan manşeti hatırlatarak, “1999 yılında kazandığımız bir Avrupa başarısının ardından, bir medya kuruluşunun attığı manşet bugün hala değerini koruyor ve ilelebet korumaya devam edecektir. Büyük memnuniyet duyduğumuz ve gururla söylediğimiz ’Atatürk’ün Kızları’ cümlesi artık bizimle özdeşleşti ve öyle devam edecek. Kadın voleybolu ve kadın istihdamına verdiğimiz değer Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) önderliğinde bize Fair-Play ödülü getirdi. Bizi aday gösteren TMOK’a bir kez daha teşekkürü borç biliriz. Bunu Dünya’da alan tek kadın voleybol takımı biz olduk. Bundan büyük mutluluk olamaz” ifadelerini kullandı.

“Ferhat Akbaş’ın geleceğini parlak görüyorum”

Takımın başında yer alan Başantrenör Ferhat Akbaş ile ilgili görüşlerini de açıklayan Eczacıbaşı, “Yıllarca yabancı hocalarla çalıştık. Onlarla büyük başarılar elde ettik. Bu sezonun başında geleceğini çok parlak gördüğümüz Ferhat Akbaş ile çalışmaya karar verdik. O da ilk yılında büyük bir başarı yakalamak üzere. Bir maçtan sonra soyunma odasına bir konuşma yapmak üzere girmiştim. Tam konuşurken Ferhat Hoca bana seslenerek, -Sayın Başkan lütfen İngilizce konuşun- deyince öyle devam ettim. Lisan kültürü de başarı için çok gerekli” şeklinde konuştu.

"TIGER sadece bir taraftar gurubu değil bir kültür"

Faruk Eczacıbaşı, taraftarlarla ilgili olarak ise şunları söyledi:

“TIGER taraftar grubunun oluşumunda çok büyük emeği olan Erdal Karamercan’a çok teşekkür ederim. Yöneticilik koltuğundan kalkıp, kravatını çıkartıp, TIGER adını verdiğimiz taraftar gurubu ile birlikte oluyor. TIGER sadece bir taraftar gurubu değil bir kültür odağıdır. Onların ağzından bir tek kötü söz duyamazsınız. Destekleri için çok teşekkür ederiz. Başarımızın sırrı kadınlarımızın emeğinde yatar. Yılda sadece bir defa değil, onları her gün kutlasak yine haklarını ödeyemeyiz. Kadınlarımıza verdiğimiz değeri her gün katlayarak kurum olarak bugünlere geldik. Bundan sonra da onları desteklemek ve arkalarında olmak birinci vazifemiz.”

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