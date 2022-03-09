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Eczacıbaşı Kulübü'nün "Perihan Abla"sı 26 yılını sporculara adadı

Türk kadın voleybolunun köklü kulüplerinden Eczacıbaşı'nın 26 yıldır kafesini işleten Perihan Kayhan, çocukları gibi gördüğü oyunculara hem annelik yapıyor hem de destek oluyor.

Spor 09.03.2022, 15:47
Eczacıbaşı Kulübü'nün "Perihan Abla"sı 26 yılını sporculara adadı

KAYHAN: ECZACIBAŞI'NI BİR AİLE OLARAK GÖRÜYORUM

Perihan Kayhan, turuncu-beyazlı kulüpte 26 yıldır çalıştığını aktardı.

Voleybolcuları kendi kızları gibi gördüğünü dile getiren Kayhan, "Eczacıbaşı'nı da bir aile olarak görüyorum. Maçlara hep beraber hazırlanıyoruz. Yemekleri, pastaları ve siparişleri hazırlıyorum. Oyuncuların özel yemek talepleri oluyor. Maçlardan önce misafirler için de hazırlık yapıyoruz. Hakemlere ve basın mensuplarına pastalar yapıyorum. Sporculara maçlarda enerji verecek yemekler hazırlıyorum. En çok sevilenler fırında tavuk, pasta, kek ve kurabiye." ifadelerini kullandı.

Kazandıkları müsabakaların ardından büyük mutluluk yaşadığını belirten Kayhan, "Başarıları hep beraber kazanıyoruz. Burada bir aile gibi hepimiz beraber çalışıyoruz. Takım kazandığında ben de mutlu oluyorum. Onlar üzüldüğünde ben de üzülüyorum. Onları bazı yemeklerle ödüllendiriyorum. Kazanınca güzel şeyler oluyor. Eczacıbaşı benim ailem. Buradan her zaman mutlu çıkıyorum." şeklinde konuştu.

Maç günleri için yoğun bir hazırlık süreci geçirdiğini aktaran Perihan Kayhan, "Hazırlıklar bayağı zor oluyor. Siparişleri yetiştirmek için sabahlıyoruz. Yemek seçen fazla sporcu yok. Genelde diyet yemekleri yapıyoruz. Yemek için gelen eski sporcular da var. Sporculardan Tijana Boskovic, en çok mercimek çorbası, bulgur pilavı ve tavuğu seviyor. Simge Şebnem Aköz ise her şeyi seviyor, yemek ayırt etmiyor. Yemek seçiminde en hassas olan sporcu ise Maja Ognjenovic." açıklamasını yaptı.

Yemek programlarına çıkması için teklif aldığını anlatan Kayhan, "Diğer kulüplerden de beni transfer etmek istediler. Ancak ben Eczacıbaşılıyım. Başka bir kulübü hiçbir zaman düşünmedim. Eczacıbaşı, kadınlara ve kızlara her yönden önem veriyor. Böyle bir kulüpte çalıştığım için çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Eczacıbaşı Kulübünün &amp;quot;Perihan Abla&amp;quot;sı 26 yıldır sporculara annelik yapıyor - Haber 1

AKBAŞ: BİZİ BİR ARADA TUTAN ATMOSFER YARATIYOR

Eczacıbaşı Dynavit'in başantrenörü Ferhat Akbaş, Perihan Kayhan'ın kulüpte önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Kayhan'ın kulübe uzun yıllar boyunca önemli hizmette bulunduğuna vurgu yapan Akbaş, "Perihan Abla deyince herkes yemeklerinin ne kadar lezzetli olduğundan bahseder. Ben daha çok emeklerinden bahsetmek isterim. Bu kulübün başarısı için hepimiz çok farklı kulvarlarda çok ciddi emek veriyoruz. Bunun başında Perihan abla geliyor. Belki sabahları kulübe ilk giren ve en geç çıkan insandır. Bizi bir arada tutan bir atmosfer yaratıyor. Sadece onun yemeğini yiyince değil, beraber vakit geçirince de çok önemli bir ruh kazanıyoruz. Yıllardır burada emek veriyor. Birçok antrenör ve oyuncu onun elinden geçti. Bizde yeri çok başka ve özeldir. Çok özel bir insan. Çok yumuşak bir karakter. Eli de gerçekten çok lezzetli." değerlendirmesinde bulundu. (habertürk)

#spor #voleybol
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