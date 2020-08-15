Eczacıbaşı hazırlık turnuvasında ikinci gün
ECZACIBAŞI SPOR KULÜBÜ’NÜN DÜZENLEDİĞİ HAZIRLIK TURNUVASININ İKİNCİ GÜNÜNDE KAZANAN TAKIMLAR ECZACIBAŞI VİTRA VE TÜRK HAVA YOLLARI OLDU.
Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün düzenlediği hazırlık turnuvasının ikinci gününde kazanan takımlar Eczacıbaşı VitrA ve Türk Hava Yolları oldu.
Günün ilk maçında Galatasaray ile karşılaşan THY ekibi mücadeleyi 3-0 kazanarak turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı. 14 sayıyla maçın en skoreri Madison Kingdon olurken, THY toplamda 9 blok sayısıyla oynadı.
Diğer maçın galibi ise Sistem9 Yeşilyurt takımını 3-1 yenen ev sahibi Eczacıbaşı VitrA oldu. Sahaya genç oyuncu ağırlıklı çıkan turuncu beyazlılarda, Beyza 18, Boskovic 16 ve Saliha 14 sayı elde etti.
Turnuvanın son gününde yarın, saat 15.30’da Galatasaray - Sistem9 Yeşilyurt, saat 18.00’de ise Eczacıbaşı VitrA - THY karşılaşmaları oynanacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında maçlar seyircilere kapalı olacak.
Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu
Hakemler: Seçkin Yener, Recep Karakoç
THY: Aslı, Polen, Şeyma, Büşra Şahin, Nursevil, Madison, Merve (L), Berin, Ada, Özgenur
Galatasaray: Selin, Çağla, Güldeniz, Sezen, İlkin, Gizem, Derya (L), Ece
Setler: 3-0 (25-16, 25-19, 25-14)
Süre: 69 dakika (22, 23, 24)
Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu
Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Mehmet Gül
Eczacıbaşı VitrA: Elif, Saliha, Merve, Melis, Fatma, Beyza, Melisa (L), Boskovic, Mirkovic, Thompson, Hande
Sistem9 Yeşilyurt: Derya, Zeynep, Derya Cebecioğlu, Scuka, Cross, Buket, Aybüke (L), İrem, Tuana, Duru, Burcu, Bihter
Setler: 3-1 (25-21, 22-25, 25-21, 25-13)
Süre: 113 dakika (26, 29, 25, 23)
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