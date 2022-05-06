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Eczacıbaşı Dynavit’ten, Selin Arifoğlu’na teşekkür
Eczacıbaşı Dynavit, altyapısından yetişen orta oyuncu Hazal Selin Arifoğlu’na katkılarından dolayı teşekkür etti.
Spor 06.05.2022, 11:27
Eczacıbaşı Dynavit, altyapısından yetişen orta oyuncu Hazal Selin Arifoğlu’na katkılarından dolayı teşekkür etti.
Eczacıbaşı Dynavit, 2021-2022 sezonu ara transfer dönemi kapsamında kadrosuna kattığı, altyapısından yetişen Hazal Selin Arifoğlu’na teşekkür etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Birlikte çalıştığımız kısa sürede bize vermiş olduğu katkılardan ötürü Selin’e teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.