Eczacıbaşı Dynavit’in CEV Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz Red Bull TV’de

Türk voleybolunun en başarılı kulüplerinden olan Eczacıbaşı Dynavit’in CEV Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon oynayacağı tüm maçlar şifresiz olarak Red Bull TV’den yayınlanacak.

Eczacıbaşı Dynavit, bir sezonluk aranın ardından yeniden CEV Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. Avrupa’nın en büyük kupasını bir kez müzesine götüren Turuncu-Beyazlılar’ın CEV Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon oynayacağı tüm maçlar, şifresiz olarak Red Bull TV’den yayınlanacak. Eczacıbaşı Dynavit, E Grubu’nda C.S.M Targoviste (Romanya), Maritza Plovdiv (Bulgaristan) ve Chemik Police’yle (Polonya) mücadele edecek. İlk karşılaşmasına 7 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da C.S.M Targoviste önünde çıkacak olan Turuncu-Beyazlılar’ın Red Bull TV’den yayınlanacak tüm maçlarını Emre Yazıcıol anlatırken, Eczacıbaşı’nın eski milli voleybolcusu Esra Gümüş Kırıcı da yorumlayacak. 20 takımın mücadele ettiği CEV Şampiyonlar Ligi’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, bir üst tura yükselecek.

Hande Baladın: ‘‘Sezona iyi bir başlangıç yaptık’’

Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Hande Baladın, ‘‘Bir sezonluk aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceğiz. Eczacıbaşı Dynavit olarak hedefimiz tüm kulvarlarda şampiyon olmak. Bu sezona da çok iyi bir başlangıç yaptık ve ligde oynadığımız tüm maçları kazandık. Bu başarılı gidişimize Şampiyonlar Ligi’nde de devam etmek istiyoruz’’ dedi.

Eczacıbaşı Dynavit - CEV Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle:

7 Aralık Çarşamba - 19:00: Eczacıbaşı Dynavit - C.S.M. Targoviste

20 Aralık Salı - 18.00: Maritza Plovdiv - Eczacıbaşı Dynavit

11 Ocak Çarşamba - 19.00: Eczacıbaşı Dynavit - Chemik Police

18 Ocak Çarşamba - 20.00: Eczacıbaşı Dynavit - Maritza Plovdiv

2 Şubat Perşembe - 19.00: C.S.M. Targoviste - Eczacıbaşı Dynavit