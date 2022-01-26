Eczacıbaşı Dynavit yarı finalde

CEV Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Rusya’nın Uralochka-NTMK Ekaterinburg takımını konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, ikinci maçında 3-2 mağlup oldu. İlk maçı 3-0 kazan turuncu-beyazlılar böylece adını yarı finale yazdırdı.

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu

Hakemler: Eldar Aliyev, Volodymyr Bosenko

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Heyrman, Elif, Simge (L), Saliha, Dilay, Gözde, Ognjenovic, Selin, Merve, Zeynep (L).

Uralochka-NTMK: Kulikova, Kastsıuchyk, Kondrashova, Kotova, Simirnova, Parubets, Trukhina (L), Karpol (L), Cese Montalvo.

Setler: 2-3 (25-17,24-26, 31-29,19-25, 6-15)

Süre: 125 dakika (23,27,37,24,14)