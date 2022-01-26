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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gerçekleştirdiği basın toplantısında, "ABD ve müttefiklerinin endişelerini Rusya’ya yazılı olarak ilettik. Rusya’ya cevabımız diyaloğa açık olduğumuzu gösteriyor" dedi.
Eczacıbaşı Dynavit yarı finalde
CEV Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Rusya’nın Uralochka-NTMK Ekaterinburg takımını konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, ikinci maçında 3-2 mağlup oldu. İlk maçı 3-0 kazan turuncu-beyazlılar böylece adını yarı finale yazdırdı.
Spor 26.01.2022, 20:38
CEV Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Rusya’nın Uralochka-NTMK Ekaterinburg takımını konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, ikinci maçında 3-2 mağlup oldu. İlk maçı 3-0 kazan turuncu-beyazlılar böylece adını yarı finale yazdırdı.
Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu
Hakemler: Eldar Aliyev, Volodymyr Bosenko
Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Heyrman, Elif, Simge (L), Saliha, Dilay, Gözde, Ognjenovic, Selin, Merve, Zeynep (L).
Uralochka-NTMK: Kulikova, Kastsıuchyk, Kondrashova, Kotova, Simirnova, Parubets, Trukhina (L), Karpol (L), Cese Montalvo.
Setler: 2-3 (25-17,24-26, 31-29,19-25, 6-15)
Süre: 125 dakika (23,27,37,24,14)