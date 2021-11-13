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Eczacıbaşı Dynavit set vermedi
Misli.com Sultanlar Ligi dokuzuncu hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Yeşilyurt’u 17-25, 20-25, 18-25 setlerle 3-0 mağlup etti.
Spor 13.11.2021, 16:00
Misli.com Sultanlar Ligi dokuzuncu hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Yeşilyurt’u 17-25, 20-25, 18-25 setlerle 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Recep Karakoç, Tuncay Sevim
Yeşilyurt: Burcu, Strumilo, Bilge, Ceren, Ezgi, Kelsey, Pınar (L), Nilsu, Neslişah, Eda, Tuana.
Eczacıbaşı Dynavit: Fatma, Merve, Thompson, Adams, Heyrman, Elif, Zeynep (L), Beyza.
Setler: 0-3 (17-25, 20-25, 18-25)
Süre: 77 dakika (23,29,25)