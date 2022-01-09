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Eczacıbaşı Dynavit, set vermedi
Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.
Spor 09.01.2022, 20:30
Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Gül
Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Hande, Beyza, Gözde, Adams, Heyrman, Simge (L), Fatma, Saliha, Merve, Zeynep, Dilay
Nilüfer Bld.: Aslı, Ecenur, Melis, Hümay, Maglio, Çağla, Buse (L), Sudenaz,
Setler: 3-0 (25-16, 25-19, 25-20)
Süre: 77 dakika (23, 26, 28)