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Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor hazırlıklarına devem ediyor

Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi 4. haftasında yarın Sarıyer Belediyespor’a konuk olacak.

Spor 12.11.2022, 12:01
Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor hazırlıklarına devem ediyor

Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi 4. haftasında yarın Sarıyer Belediyespor’a konuk olacak.

Misli.com Sultanlar Ligi 4. haftasında Eczacıbaşı Dynavit - Sarıyer Belediyespor yarın saat 17.00’de Bahçeköy Orman Fakültesi’nde karşılaşacak. Turuncu-beyazlılar, bugün yapacağı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam edecek.

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