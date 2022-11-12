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Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor hazırlıklarına devem ediyor
Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi 4. haftasında yarın Sarıyer Belediyespor’a konuk olacak.
Spor 12.11.2022, 12:01
Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi 4. haftasında yarın Sarıyer Belediyespor’a konuk olacak.
Misli.com Sultanlar Ligi 4. haftasında Eczacıbaşı Dynavit - Sarıyer Belediyespor yarın saat 17.00’de Bahçeköy Orman Fakültesi’nde karşılaşacak. Turuncu-beyazlılar, bugün yapacağı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam edecek.