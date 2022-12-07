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Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi E grubu ilk maçında Romanya temsilcisi C.S.M Targoviste ile karşılaştı. Turuncu-beyazlılar, 25-18, 25-14 ve 25-22’lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.
Spor 07.12.2022, 20:50
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi E grubu ilk maçında Romanya temsilcisi C.S.M Targoviste ile karşılaştı. Turuncu-beyazlılar, 25-18, 25-14 ve 25-22’lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Zsolt Mezöffy, Bernard Valentar
Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Ognjenovic, Voronkova, Beyza, Fabris, Saliha, Simge (L), Aybüke (L), Hande, Yaprak
C.S.M Targoviste: Buterez, Ionescu, Bjelica, Matei, Todorova, Robitaille, Bozicevic (L), Ciucu (L), Zadoro, Orlandea, Calota, Ciucu, Mirosavljevic
Setler: 25-18, 25-14, 25-22
Süre: 67 dakika (20, 21, 23)