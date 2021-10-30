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Eczacıbaşı Dynavit, PTT’yi 3-0’la geçti
Misli.com Sultanlar Ligi 6. haftasında Ankara ekibi PTT’yi konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Spor 30.10.2021, 19:43
Misli.com Sultanlar Ligi 6. haftasında Ankara ekibi PTT’yi konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Eczacıbaşı: Ognjenovic, Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Simge (L), Adams, Fatma, Elif, Zeynep.
PTT: Ceren, Dimitrova, Rousseaux, Bahar, Sıla, Campos, Simay (L), Nur, Merve, İlayda.
Setler: 3-0 (25-22, 25-21, 25-16)
Süre: 80 dakika (26, 28, 26)