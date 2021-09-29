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Eczacıbaşı Dynavit, kupada 2’de 2 yaptı

Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu’nun ikinci maçında Karayolları’nı 3-0 yendi.

Spor 29.09.2021, 18:14
Eczacıbaşı Dynavit, kupada 2’de 2 yaptı

Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu’nun ikinci maçında Karayolları’nı 3-0 yendi.

Turuncu beyazlılar, grup etabının son maçında yarın 15.00’te, Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak.

Salon: İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Yılmaz Duran, Serhat Semiz

Karayolları: Kübra, Tuğçe, Ayçin, Gözde, Merve, Fatmanur, Gülçin (L), Yasemin, Ceren, Gülçin, Doğa, Zeliha.

Eczacıbaşı Dynavit: Fatma, Merve, Thompson, Hande, Beyza, Elif, Simge (L), Boskovic, Ognjenovic, Zeynep.

Setler: 0-3 (21-25, 23-25, 17-25)

Süre: 94 dakika (31, 32, 31)

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