Eczacıbaşı Dynavit, Hırvatistan kampını tamamladı

Eczacıbaşı Dynavit, 2022-2023 sezon hazırlıklarını Hırvatistan’ın Osijek şehrinde gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını Hırvatistan’ın Osijek şehrinde yaptığı kamp ile tamamlayan turuncu-beyazlılar, milli takımda görev almayan A Takım sporcuları ve altyapı sporcularından oluşan bir kadroyla sezona hazırlandı.

Kamp süreciyle ilgili görüşlerini paylaşan Eczacıbaşı Dynavit ve Hırvatistan Kadın Voleybol Milli Takımı başantrenörü Ferhat Akbaş, “Bizim için bu hafta oldukça verimli geçen bir haftaydı. Özellikle altyapı sporcularımızı yakından gözlemleyebilme ve onlarla çalışabilme fırsatı yakaladım. Takım oldukça uyumlu ve dinamik bir görüntü sergiledi. İki takımın da bir arada olması, karşılıklı motivasyonu yükselten bir faktör. İstanbul’daki kampımızda daha fazla hazırlık maçı ritminde ilerleyeceğiz. Osijek’teki kampımız bizim için hazırlık haftasıydı ve beklenen verimi fazlasıyla aldığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki hafta daha da faydalı bir kamp için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Eczacıbaşı, 13 Eylül Salı günü İstanbul’da Hırvatistan Kadın Milli Voleybol Takımı ile ikili kampa girecek.