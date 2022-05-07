Eczacıbaşı Dynavit, Heyrman ile devam ediyor

Eczacıbaşı Dynavit, Belçikalı orta oyuncu Laura Heyrman ile sözleşme uzatma kararı aldı.

Yeni sezon kadrosunu oluşturmaya devam eden Eczacıbaşı Dynavit, Belçikalı orta oyuncu Laura Heyrman ile sözleşme uzatma kararı aldı. 2021-2022 sezonu CEV Kupası şampiyonluğunda önemli katkıları bulunan tecrübeli orta oyuncu, önümüzdeki sezon CEV Şampiyonlar Ligi’nde turuncu-beyazlı formayla yeniden ter dökecek.

"Takıma ve kulübe verecek daha çok şeyim var"

Kariyerine turuncu-beyazlı formayla devam edeceği için mutlu olduğunu söyleyen Heyrman, “Eminim ki Eczacıbaşı Dynavit ile başaracağımız ve paylaşacağımız çok şey var. Takıma ve kulübe verecek daha çok şeyim olduğunu hissediyorum. Şimdi uzun ve yoğun geçen bir sezondan sonra, toparlanmak için küçük bir ara vereceğim. Bu güzel formayı tekrardan giyebilmek, renklerini omuzlarımda taşıyabilmek ve her şeyimi vermek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Laura Heyrman’ın kariyeri

1993 doğumlu Belçikalı voleybolcu Laura Heyrman, orta oyuncu pozisyonunda oynamaktadır. 2009’da Belçika’nın Asterix Kieldrecht takımında profesyonel voleybol hayatına başlayan Heyrman sırasıyla, Dresdner (2012-2013), Liu Jo Modena (2013-2016), River Volley Piacenza (2016-2018), Hitachi Rivale (2018-2019) ve Saugella Monza (2019-2021) takımlarında forma giydi. Aynı zamanda Belçika Milli Takımı’nda da görev yapan orta oyuncu, genç milli takımıyla U18 Dünya Şampiyonası’nda bronz ve U18 Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya elde etti.

Kulüp başarıları

Belçika Ligi Şampiyonluğu (2009-2010, 2010-2011, 2011-2012)

Belçika Kupası (2009-2010, 2010-2011, 2011-2012)

2010 Belçika Süper Kupa - Altın Madalya

2010 CEV Challenge Kupası - Gümüş Madalya

2020-2021 CEV Kupası - Altın Madalya

2021-2022 CEV Kupası - Altın Madalya

Milli Takım başarıları

2009 U18 Avrupa Şampiyonası - Altın Madalya

2013 Avrupa Şampiyonası - Bronz Madalya

2013 Avrupa Voleybol Ligi - Gümüş Madalya