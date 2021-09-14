banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Putin karantinaya girdi!
Putin karantinaya girdi!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!

Eczacıbaşı Dynavit, hazırlıklarına Polonya’da devam edecek

2021-2022 sezonu hazırlıklarını İstanbul’da yaptığı antrenmanlarla sürdüren Eczacıbaşı Dynavit, Polonya’nın Szczecin şehrinde hazırlık maçlarına çıkacak.

Spor 14.09.2021, 13:30
Eczacıbaşı Dynavit, hazırlıklarına Polonya’da devam edecek

2021-2022 sezonu hazırlıklarını İstanbul’da yaptığı antrenmanlarla sürdüren Eczacıbaşı Dynavit, Polonya’nın Szczecin şehrinde hazırlık maçlarına çıkacak.

Türkiye ve Amerika milli takımlarında bulunan oyuncularının takıma katılmasıyla çalışmalarını hızlandıran turuncu-beyazlılar, Polonya’da Chemik Police ve SSC Palmberg Schwerin takımlarıyla karşı karşıya gelecek.

Milli Takım sezonunun ardından tekrardan Eczacıbaşı Dynavit ile antrenmanlara başlayacak olan Kaptan Simge Aköz, “Evime döndüğüm için mutluyum. Milli Takım’la güzel ve başarılı bir sezon geçirdik. Şimdi bütün odağımı kulübüme çevirdim. Takımda yeni arkadaşlarımız var, onlarla birlikte güzel bir kamp süreci geçireceğiz. Döndüğümüzde Tijana ve Maja da bize katılacak. Yeni sezonda herkese sağlık ve başarı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı Dynavit, günü çift idmanla tamamlayacak ve yarın sabah Szczecin’e doğru yola çıkacak.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Tuzlaspor 4 10
3. Manisa FK 4 9
4. Eyüpspor 4 9
5. Erzurumspor 4 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0