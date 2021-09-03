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Eczacıbaşı Dynavit, Dresdner’e 3-1 yenildi

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, Jerzy Grecki Memorial Turnuvası’nda Dresdner’e 3-1 mağlup oldu.

Spor 03.09.2021, 18:39
Eczacıbaşı Dynavit, Dresdner’e 3-1 yenildi

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, Jerzy Grecki Memorial Turnuvası’nda Dresdner’e 3-1 mağlup oldu.

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, Polonya’da düzenlenen Jerzy Grecki Memorial Turnuvası’nın ilk gününde Dresdner S.C. ile karşı karşıya geldi. Turuncu-beyazlılar sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Eczacıbaşı, turnuvanın ikinci gününde yarın IL Capital Legionovia takımıyla karşılaşacak.

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