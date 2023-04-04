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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi’nde Igor Gorgonzola Novara ile karşılaşacak
ECZACIBAŞI DYNAVİT, CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL İLK MAÇINDA YARIN İTALYAN EKİBİ IGOR GORGONZOLA NOVARA’YLA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAK.
Spor 04.04.2023, 10:22
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında yarın İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara’yla deplasmanda karşılaşacak.
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara’yla yarın saat 20.00’de Pala Igor Gorgonzola Salonu’nda karşılaşacak. CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselen turuncu-beyazlılar, çeyrek finalde Developres Rzeszow ile karşılaşmış, 3-1 ve 3-2’lik skorlarla galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı.