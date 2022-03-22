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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası final maçında deplasmanda karşılaştığı MTV Stuttgart’ı setlerde 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası final maçında deplasmanda karşılaştığı MTV Stuttgart’ı setlerde 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası final maçında deplasmanda karşılaştığı MTV Stuttgart’ı setlerde 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Spor 22.03.2022, 22:58
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası final maçında deplasmanda karşılaştığı MTV Stuttgart’ı setlerde 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.