Eczacıbaşı Dynavit, Bulgaristan’a gidiyor

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında yarın Maritza Plovdiv ile oynayacağı karşılaşma için Bulgaristan’a gidiyor.

Eczacıbaşı Dynavit, Antalya’da düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nı 3. bitirerek bronz madalya kazandı. CEV Şampiyonlar Ligi E grubu ilk maçında Romen temsilci C.S.M Targoviste ile İstanbul’da karşılaşan Eczacıbaşı, mücadeleden 3-0’lık skorla galip geldi.

Turuncu-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi 2. haftasında yarın saat 18.00’de Bulgaristan ekibi Maritza Plovdiv ile karşı karşıya gelecek. Söz konusu mücadele Red Bull TV’den şifresiz ve naklen yayınlanacak. Karşılaşmada Eczacıbaşı Dynavit’in efsane oyuncusu ve eski kaptanı Esra Gümüş Kırıcı, C.S.M Targoviste maçında da olduğu gibi yorumcu olarak görev yapacak.