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Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak
Misli.com Sultanlar Ligi 8. haftasında Eczacıbaşı Dynavit yarın deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.
Spor 26.11.2022, 10:44
Misli.com Sultanlar Ligi 8. haftasında Eczacıbaşı Dynavit yarın deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.
Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi 8. haftasında yarın saat 15.00’de Aydın Mimar Sinan Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Ligde üst üste 7. galibiyetini alan turuncu-beyazlılar, hız kesmeden Aydın’a doğru yola çıkacak.