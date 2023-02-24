Eczacıbaşı, depremzedelere destek için 2 hazırlık maçı yapacak

Eczacıbaşı Dynavit, depremzedelere destek için Kuzeyboru ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapacak.

Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı Dynavit, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin ardından afetzedelere destek için Kuzeyboru ve Galatasaray HDI Sigorta ile hazırlık maçı düzenleyecek. 27 - 28 Şubat tarihlerindeki karşılaşmalarda elde edilecek bilet gelirleri, depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. Müsabakalar, Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak.

27 Şubat Pazartesi günü saat 18.00’deki Eczacıbaşı - Kuzeyboru ve 28 Şubat Salı günü 17.30’daki Eczacıbaşı - Galatasaray maçlarında takımlar sahaya ’Yaralarımızı hep birlikte saracağız’ mesajı ile çıkacak.

Öte yandan müsabakalara gelemeyecek olan seyirciler hatıra bileti alarak depremzedelere bağışta bulunabilecek.