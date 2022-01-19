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Eczacıbaşı altyapısından yetişen Dalia Wilson, yeteneklerini ABD’ye taşıyor

Annesi Türk, babası ABD’li olan 17 yaşında ve 1.93 boyundaki başarılı voleybolcu Dalia Wilson, elde ettiği sporcu bursu ile önümüzdeki sezondan itibaren, NCAA’de (Amerikan Kolej Sporları Kurumu) Kansas State Üniversitesi adına mücadele edecek.

Spor 19.01.2022, 10:43
Eczacıbaşı altyapısından yetişen Dalia Wilson, yeteneklerini ABD’ye taşıyor

Annesi Türk, babası ABD’li olan 17 yaşında ve 1.93 boyundaki başarılı voleybolcu Dalia Wilson, elde ettiği sporcu bursu ile önümüzdeki sezondan itibaren, NCAA’de (Amerikan Kolej Sporları Kurumu) Kansas State Üniversitesi adına mücadele edecek.

2016-2020 yılları arasında Eczacıbaşı forması giyen 2004 doğumlu pasör çaprazı Dalia Wilson, elde ettiği sporcu bursu ile NCAA’de mücadelesini sürdürecek. Dalia Wilson, NCAA Kadın voleybol liginin en rekabetçi gruplarından Big 12 Konferansı’nda yer alacak.

Bir çok sporla ilgilendi

Spora üç yaşında yüzme ve jimnastik ile başlayan, sonrasında sırası ile tenis ve atletizm ile devam eden Dalia Wilson; 7 yaşına geldiğinde, eski milli atlet olan dedesi Nurullah Candan’ın öğretim görevlisi olduğu Celal Bayar Üniversitesi Spor Kulübü’nde voleybol öğrenmeye başladı. Burada yaşıtlarına göre güçlü ve voleybol için uygun olan fiziğinin yanı sıra yetenekleri ile farkını gösteren Wilson, kendisini tanıyan ve gelişimini takip eden basketbol antrenörlerinin tüm ısrarlarına rağmen voleybolda yoluna devam etti. Bir süre Manisa ekibi Celal Bayar Üniversitesi Spor Kulübü forması giyen başarılı voleybolcu, ardından sırası ile Rota Koleji, Eczacıbaşı ve OK Radniki Blasters spor kulüplerinde voleybol hayatını başarı ile sürdürdü.

Spor hayatı boyunca altyapılarda birçok başarı elde eden Dalia Wilson, TED İstanbul Koleji’nin ortaokul takımı ile iki Türkiye şampiyonluğu, Eczacıbaşı Spor Kulübü ile yıldızlarda Türkiye birinciliği, küçüklerde Türkiye ikinciliği, Türkiye üçüncülüğü ve gençlerde ise Türkiye ikinciliği elde etti. 2016-2020 yılları arasında milli takım için çeşitli Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonası kadrolarında yer alan başarılı oyuncu, bu süreçte dört Balkan şampiyonluğu, U16 Avrupa şampiyonluğu ve U17 Avrupa ikinciliği elde ederek başarılarla dolu kariyerine devam etti.

"Baba vatanım olan ABD’yi deneyimlemek istiyorum"

Özellikle milli takım seviyesinde yakaladığı başarılarla ABD’li koçların ilgisini üzerine çeken Dalia Wilson, sporcu bursu danışmanlığı sürecinde yollarının kesiştiği PSA Play Sports Abroad ile tanışmasının ardından ABD’de üniversite okuma fikrine yoğunlaşmış ve gelen birçok teklife rağmen erken yaşta profesyonel oyuncu olmak yerine, spor kariyerine ABD’de devam ederek, yüksek eğitimini tamamlama kararı aldı. Burs süreci hakkında konuşan 17 yaşındaki Dalia Wilson, "Annem Türk, babam ABD’li olduğu için çifte vatandaşım ancak Türkiye’de doğup büyüdüm ve bu yüzden ABD’de yeterince vakit geçirme şansım olmadı. Bu yüzden babamın ve oradaki ailemin vatanı olan ABD’yi de deneyimlemek istiyorum. Bu sınava kendimi hazır hissediyorum" dedi.

"Benimle çok güçlü bir iletişim kurdular"

Kansas State Üniversitesi teknik ekibine de teşekkür eden Wilson, "Bu süreçte benimle çok güçlü bir iletişim kurdular ve pasör çaprazı pozisyonunda yeni olmama rağmen, bana bu pozisyonda şans vermek istemelerinin yanı sıra üniversitenin sunduğu akademik çeşitliliğin, bu kararımda çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca Amerika’da üniversite okuma fikrini benimsememi sağlayarak, yoğun çalışmaları, yakın takipleri ve güçlü networkleri ile bana bu kapıyı aralayan danışmanlarım Emir Demirkıran, Batuhan Öğretmen ve tüm PSA ekibine teşekkür ederim" diye konuştu.

Dalia Wilson’ın danışmanlığını yapan Emir Demirkıran ise genç sporcu ile ilgili şunları söyledi:

"2023 yılında mezun olması beklenen Dalia, erken mezun olma hakkını kullanarak 2022 sınıfına uygunluk kazandı ve bunu yapabilen ilk Türk sporcu olarak önemli bir başarı hikayesi yazdı. Dalia, birçok üst seviye takımın radarındaydı ve birçok antrenör Dalia’nın potansiyeli hakkında çok heyecanlı olduklarını iletmişti. Bu konferansta çok fazla iyi pasör çaprazı yer alıyor ve böyle bir sahneye onlarla birlikte çıkabilecek olmak bir sporcu için hem büyük bir başarı hem de büyük bir heyecan."

Tamamı NCAA Division 1 (1. Lig) takımları olmak üzere 10’dan fazla NCAA kolejinden teklif alan Dalia Wilson, Ocak 2022 dönemi için Kansas State Üniversitesi tarafından kabul aldı. Wilson’ın mücadele edeceği K-State Wildcats, kadın voleybolunda en üst rekabet seviyesine sahip olan konferanslardan biri olan Big 12 Konferansı’nda mücadele ediyor.

Genç oyuncu, ağustos ayında başlayacak olan NCAA Voleybol Ligi’ne kadar gerçekleştireceği özel çalışmalarla, yeni pozisyonunda mümkün olduğunca gelişerek Big 12 Konferansı’nın en etkili pasör çaprazlarından birisi olmayı hedefliyor.

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