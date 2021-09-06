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Ebrar Karakurt paylaşımını sildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda’yı 3-0 yenerek, bronz madalyanın sahibi oldu. Ebrar Karakurt, maç sonunda yaptığı paylaşımı sildi.

Spor 06.09.2021, 17:02
Ebrar Karakurt paylaşımını sildi

Filenin Sultanları’nda Hande Baladın ve Ebrar Karakurt 13’er, Zehra Güneş 9, Eda Erdem Dündar 8, Tuğba Şenoğlu 5, Cansu Özbay ile Meliha İsmailoğlu 3’er, Meryem Boz ise 2 sayıyla mücadele etti.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ebrar Karakurt, “Bizi karalamak isteyenler Avrupa üçüncüsü oluşumuzu ağlayarak günlüklerine yazabilirler.” dedi.

Ebrar Karakurt’un bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni alırken başarılı sporcu daha sonra bu paylaşımı sildi.

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