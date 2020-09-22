EA'den Keyif Kaçıran Açıklama: FIFA 21 İçin Demo Yayınlanmayacak

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Electronic Arts ya da kısaca EA, şu sıralar yeni nesil futbol oyunu FIFA 21 üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. Oyunseverler, FIFA 21’in nasıl bir oyun içi deneyim sunacağını erkenden öğrenmek için demo sürümün yayınlanmasını beklerken EA’den kötü haber geldi.

Dün gece EA Sports FIFA Twitter hesabından yeni bir açıklamada bulunan EA, FIFA 21 için demo sürüm yayınlanmayacağını duyurdu. EA, bu hamlenin nedenini ise “Bunun yerine geliştirici ekibimizin zamanını mevcut ve yeni nesil konsollarda en iyi tam oyun deneyimi sunmaya odaklamaya karar verdik.” ifadeleriyle açıkladı.

Electronic Arts, açıklamanın devamında ise 1 Ekim itibarıyla EA Play abonelerinin oyuna 10 saatlik erken erişimi olacağını ve 9 Ekim itibarıyla da oyunun tüm dünyada erişime açılacağını hatırlattı. Sonu olarak FIFA tutkunları, oyun eleştirmenleri tarafından FIFA 20 ile neredeyse aynı olduğu söylenen FIFA 21’i deneyimlemek için 9 Ekim’i beklemek zorundalar.

FIFA 21’in tam sürümünün oyuncularla buluşmasına 20 günden kısa bir süre kaldığını, yeni nesil konsolların çıkışına ise 2 aya yakın bir süre olduğunu düşünürsek; EA’in FIFA 21 için bir demo sürüm yayınlamamasının gerekçesini yeni nesil konsollar olarak göstermesi ne kadar gerçekçi bir bahane, bu da siz değerli okuyucularımızın takdirine kalmış.

FIFA 21 fragman