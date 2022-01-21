(Düzeltme) Altıağaç-Karaağaç Yüzme Havuzu’nun açılışını Bakan Kasapoğlu yapacak

Mamak’ta inşa edilen Altıağaç-Karaağaç Yüzme Havuzu’nun açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yapacak.

İlçeye değer katacak projeleri bir bir hayata geçiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçenin marka değerini yükseltecek yatırımlara imza atmaya devam ediyor. Uyanık kütüphanelerden millet kıraathanelerine, köy konaklarından sosyal faaliyetlere kadar sayısız projelere imza atılan Mamak’ta, Altıağaç-Karaağaç Yüzme Havuzu da açılış için gün sayıyor.

Mamak’ın yeni cazibe alanı ve çekim merkezlerinden biri olacak olan Altıağaç-Karaağaç Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun teşrifleriyle 26 Ocak Çarşamba günü saat 13.00’da açılacak. Göreve geldiği günden bugüne kadar Mamak’ı sporun merkezi haline getirmek için yeni projeler ürettiklerini ve bununla birlikte yatırımları birer birer hayata geçirdiklerini ifade Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Açılışımıza tüm hemşerilerimizi bekliyorum” dedi.

2 kattan oluşan ve 1588 metrekarelik arsa alanı üzerine, 1667 metrekare inşaat alanına sahip Altıağaç - Karaağaç Yüzme Havuzu’nda ayrıca soyunma odaları, ofis, bay bayan wc, etkinlik odaları ve tribün bulunuyor.

"Gelişim ve dönüşümünün öncüsü olmaya devam ediyoruz"

3 yıl gibi bir sürede tüm Türkiye’ye örnek gösterilen birçok yatırımın temelini attıklarını ve atmaya devam ettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ta gelişim ve dönüşümünün öncüsü olmaya devam ediyoruz. Mamak’ın gelişen ve değişen yüzünü temsil eden yatırımların başında spor yatırımlarımız geliyor. Yüzme havuzu ile evlatlarımıza hem yüzme eğitimi verecek, hem de yaz kış onları su sporlarıyla buluşturacağız” diye konuştu.