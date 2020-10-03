Düzce Belediye Başkanı Özlü: "Düzcespor için kalıcı bir çözüm üretmek gerekiyor"

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzcespor’un geleceğini garanti altına alma adına büyük bir adım daha atarak kulübün şirketleşmesi yönünde girişimlere başladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzceliler’in merakla beklediği TFF 3. Lig’de yar alan Düzcespor için, her kesimden destek göreceklerine inandıkları çalışmaların başlangıcını yaptı. Başkanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren, sosyal belediyecilik anlamında il genelinde hayata geçirilmeye başlanan büyük projelerin yanı sıra Düzcespor’a desteğini esirgemeyen Başkan Özlü, Düzcespor’un şirketleşerek büyümesi adına toplantı düzenledi. Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı, Düzcespor Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Kudu ve İslam Keleş ile Düzce İlinde Sporu Geliştirme Vakfı Başkanı Selim Metin’in katıldığı istişare toplantısında Düzcespor’un geleceği masaya yatırıldı.

Başkan Özlü toplantıda yaptığı konuşmada, geçtiğimiz hafta basında Düzcespor Başkanı Gökhan Kapoğlu’nun istifa haberleri yer aldığını, ardından da Düzce Belediyesi başta olmak üzere yalnız bırakıldığına dair haberler çıktığına değinerek, toplantının amacının bilgi kirliliğini gidererek Düzcespor’a kalıcı, kurumsal bir çözüm üretmek adına toplantıyı planladıklarını söyledi. Düzcespor’a yönelik yaptığı hazırlık sunumunu katılımcılarla paylaşan Başkan Özlü, bu manada ne yapılması gerektiği konusunda düşüncelerini şöyle dile getirdi:

“Düzcespor için kalıcı bir çözüm üretmek gerekiyor. Tüm Düzce’nin elini taşın altına koyacağı, ilimizin önde gelen kurumlarının içinde yer alacağı bir yapı oluşturulması gerekiyor. Futbol sivil toplum işidir. Biz belediye olarak alt yapı desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.”

Başkan Dr. Faruk Özlü, bu manada yaptıkları çalışma ile Düzce Belediyesi olarak ortaya koydukları Düzcespor’un şirketleşmesi ve Düzcespor A.Ş.’nin kurulması yönünde, Düzce Belediyesi başta olmak üzere, İl Özel İdaresi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Düzce Üniversitesi, DESOB, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, Düzcespor Derneği/ Düzce İlinde Sporcu Geliştirme Vakfı ile seçilecek Düzcespor Başkanı’nın eşit sermaye ile ortak olmaları konusunda ki tekliflerini paylaştı.

Sunumun ardından, önümüzdeki 3 yıl içerisinde bu tarz kulüplerin şirketleşmesinin zorunluluk haline geleceğine dikkati çeken Başkan Özlü, “Kurumsallaşmanın olması aynı zamanda buranın prestijli hale gelmesini de sağlayacak. Bu sayede Türkiye’ye örnek bir yapı çıkartabiliriz. Belediye olarak Düzcespor’un geleceğini teminat alabilme adına güvene dayalı yapısal ve reformist bir çözüm üretmenin peşindeyiz” şeklinde konuştu.

Katılımcılar, Başkan Özlü’nün sunumunun ardından sundukları teklifi olumlu şekilde değerlendirerek sürecin işleyişine katkıda bulunma adına çalışmalarına başlayacaklarını ifade etti.