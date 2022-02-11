Dusan Rajovic: “Bu yarış ve organizasyon çok güzel”

Tour of Antalya’nın güzel bir organizasyon olduğunu belirten Dusan Rajovic, "Karmaşık duygular içindeyim. Buraya kış kampına gelmiştim. Bu bakımdan yöreyi ve tırmanışları çok iyi biliyorum” dedi.

Tour of Antalya’nın ikinci gün birincisi Corratec takımından Dusan Rajovic, basın toplantısında konuştu. Rajovic, “Karmaşık duygular içindeyim. Buraya kış kampına gelmiştim. Bu bakımdan yöreyi ve tırmanışları çok iyi biliyorum” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Genel Ferdi Klasman birinciliğine de yükselen Rajovic, şunları söyledi:

“Gazprom Rusvelo takımı zorlu etabı baştan sona kadar kontrol etti. Yokuşlarda zorlandım. Ekonomik olarak nefesimi kullandım. Doğru tekerliği bulmaya çalıştım ve onu da başardım. Yol biraz sağa dönerken ben sol taraftan sprinte geçtim. Yarın zor bir etap var. Burada 2018-2019 kış kampındaydım. Orayı biliyorum. Dik ve zor bir yokuş. Magenta mayoyu savunmam biraz zor olacak ama başarmaya çalışacağım. 3 yıl sonra tekrar buradayım. Bu yarışı çok seviyorum ve çok güzel bir organizasyon.”

Mayoların dağılımı

Tour of Antalya’nın ikinci gününde Genel Ferdi Klasman Birincisi mayosu (Magenta Mayo) Corratec takımından Dusan Rajovic’in oldu. Kendisine ödülünü Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve AKRA Hotel Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Polat verdi. Bu arada Rajovic aynı zamanda en iyi sprinter ödülünün de sahili oldu. Bu ödülü de Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanı Türker Ahmet Özay takdim etti.

Corendon Airlines sponsorluğundaki en iyi tırmanışçı (Turuncu Mayo) ödülünü, Felberbayer Simplon Wels takımından Daniel Turek kazandı. Ödülünü Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kansu’nun elinden aldı.

FT Antalya Airport sponsorluğundaki İklim Değişikliği farkındalığı mayosunu Wiv Sungod takımından Jacob Scott elde etti. Ödülünü ise Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu verdi.